Tempesta di droni russi Morti a Kiev e Odessa Colpita la Maternità

L’Ucraina si trova ancora una volta nel mirino di un’offensiva devastante, con droni e missili balistici che hanno colpito Kiev e Odessa, seminando morte e distruzione. La notte scorsa ha lasciato dietro di sé un bilancio tragico, tra cui vittime civili e danni a monumenti storici come la cattedrale di Santa Sofia. Un conflitto che continua a sconvolgere vite e patrimoni culturali, richiedendo una risposta decisa e globale.

di Marta Ottaviani ROMA L’Ucraina fa i conti per l’ennesima volta con la furia dei russi contro i civili. L’altra notte un massiccio attacco di droni e missili balistici ha colpito le città di Kiev e Odessa, causando almeno due morti e dodici feriti, oltre a una vasta distruzione. La crudeltà di Mosca non ha risparmiato nemmeno la cattedrale di Santa Sofia nel centro storico di Kiev, uno dei monumenti più importanti dell’Ucraina e patrimonio mondiale dell’Unesco. Il ministro della Cultura ucraino, Mykola Tochytskyi che un’onda d’urto ha danneggiato il cornicione dell’abside principale del monumento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tempesta di droni russi. Morti a Kiev e Odessa. Colpita la Maternità

In questa notizia si parla di: kiev - droni - russi - morti

