Telese celebra la Festa di Santo Stefano | fede tradizione e comunità

Telese si anima dal 27 al 29 giugno per celebrare la Festa di Santo Stefano, patrono della città, un’occasione di fede, tradizione e unità comunitaria. Tre giorni di eventi religiosi e civili che rafforzano il senso di appartenenza e spirito collettivo in un’edizione speciale dell’Anno Giubilare. Un momento di gioia e devozione da non perdere: Telese abbraccia le sue radici, rafforzando il legame tra passato e presente.

Comunicato Stampa Tre giorni di eventi religiosi e civili dal 27 al 29 giugno, in un’edizione speciale nell’Anno Giubilare Telese Terme si prepara con gioia e devozione a celebrare la Festa di Santo Stefano, Patrono della città, nei giorni 27, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese celebra la Festa di Santo Stefano: fede, tradizione e comunità

In questa notizia si parla di: telese - festa - santo - stefano

La festa per lo scudetto del Napoli continua a Telese Terme Partecipa alla discussione

Minacce alla figlia di Meloni, il prof ha tentato il suicidio. Soccorso dai carabinieri e ricoverato: non è in pericolo di vita. Dice di non avere retto "all'accanimento mediatico" di cui è stato oggetto, Stefano Addeo. "Ho commesso un errore, ma non dovevo essere c Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Telese Terme celebra il Patrono Santo Stefano: festa di popolo, fede e speranza; A Telese Terme ufficializzato il programma della festa patronale Santo Stefano; Telese, quattro giorni di divertimento per il carnevale.

Telese Terme celebra il patrono Santo Stefano: una Festa di popolo, fede e speranza nell’Anno Giubilare - Telese Terme si prepara con gioia e devozione a celebrare la Festa di Santo Stefano, Patrono della città, nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025.

Telese Terme celebra il Patrono Santo Stefano: festa di popolo, fede e speranza - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.