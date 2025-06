Telecamere e targa-system In arrivo nuovi occhi elettronici

telecamere e targa system in arrivo nuovi occhi elettronici. Aumentare il controllo e la sicurezza sul territorio comunale. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Copparo, che ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica economica per l’installazione di nuovi apparecchi di videosorveglianza tra capoluogo e frazioni, che andranno ad implementare il presidio attualmente attivo. Si ritiene infatti necessario estendere il sistema esistente, allo scopo di garantire maggior sicurezza e tranquillità ai cittadini, prevenendo il crimine e tutelando il bene comune.

