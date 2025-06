TedxMirandola e Biomedical valley i due eventi per conoscere il futuro dell' innovazione

Preparati a scoprire le frontiere dell’innovazione a Mirandola, dove due eventi imperdibili si uniscono per svelare il futuro: TedxMirandola 2025, con il suo tema "The Art of Building Futures", e Biomedical Valley, il cuore pulsante del distretto biomedicale italiano. Innovazione, medicina, AI e imprese si incontrano per ispirare e plasmare il domani. Un’occasione unica per lasciarsi sorprendere e partecipare attivamente al cambiamento.

Confermato e rinnovato l'appuntamento con TEDxMirandola, l'evento che da anni ispira giovani, innovatori e imprese. L'edizione 2025 si terrà sabato 21 giugno presso l'Auditorium Rita Levi Montalcini, con il tema "The Art of Building Futures", un invito a imm

