Tecnici meccanici autisti e installatori

Se sei un tecnico meccanico, autista o installatore in cerca di nuove opportunità, i Centri per l’impiego di Massa Carrara hanno riservato offerte interessanti per te. Dalla manutenzione di piattaforme aeree alle consegne con mezzi di sollevamento, queste posizioni rappresentano un'interessante occasione di crescita professionale. Non perdere tempo, candidati subito e dai il via alla tua nuova sfida lavorativa! Per maggiori dettagli clicca qui.

Offerte dai Centri per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro. TECNICI MECCANICI. Azienda di noleggio di piattaforme aeree e mezzi di sollevamento cerca meccanico per manutenzione e ricerca guasti di piattaforme aeree carrelli elevatori e autocarri. Tempo determinato un anno finalizzato alla stabilizzazione. Preferibile esperienza. Offerta MS-258047. AUTISTI. Azienda di noleggio di piattaforme aeree e mezzi di sollevamento ricerca un autista piazzalista per la consegna di piattaforme e carrelli e controllo guasti. Richiesto possesso patente C e Cqc. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tecnici meccanici autisti e installatori

