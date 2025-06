Tecniche naturali e riflessologia plantare per il benessere quotidiano

Scopri come tecniche naturali e riflessologia plantare possano migliorare il benessere quotidiano in modo semplice e naturale. Prosegue alla Biblioteca comunale “Antonio Veggiani” di Mercato Saraceno la rassegna "Voci e storie", un viaggio tra racconti e memorie che arricchiscono l'animo. Il prossimo appuntamento, mercoledì 11 giugno alle 20.30 con Primino Armari, ti guiderà in un percorso di scoperta e relax, lasciandoti ispirare dal potere del benessere olistico.

Oggi ti consiglio un metodo naturale che favorisce l’armonia del corpo e della mente: l’antico massaggio cinese del piede On Zon Su. On Zon Su è una pratica antica della riflessologia plantare cinese che prevede la stimolazione di punti specifici sulla pi Partecipa alla discussione

La riflessologia plantare è una tecnica antica che lavora su punti specifici del piede, collegati a organi e zone del corpo. Le sue origini risalgono all’antico Egitto e alla medicina tradizionale cinese, ma fu formalizzata nel ’900 dal medico americano William Fitz Partecipa alla discussione

