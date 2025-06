Teatro sociale di Gualtieri Doppio concerto live e dj set

Teatro Sociale di Gualtieri si trasforma in un palcoscenico unico questa sera alle 21, con un doppio concerto live e dj set imperdibile. Dopo il successo dello scorso fine settimana al Parco di Tagliata, l’evento promosso con Handmade Festival promette emozioni intense: un live di Jonathan Clancy seguito da Anything Other, con momenti di musica, energia e socialità . Tra un set e l’altro, e soprattutto al termine, le sorprese continueranno a sorprendere gli spettatori.

Un doppio concerto, stasera alle 21 al teatro Sociale di Gualtieri, per un evento promosso in collaborazione con l’ Handmade Festival, andato in scena lo scorso fine settimana al parco di Tagliata, a Guastalla. La scaletta prevede un live d’apertura di circa 30 minuti con Jonathan Clancy. Rapido cambio palco e andrĂ in scena Any Other (foto) per un concerto di circa 60 minuti. Tra un concerto e l’altro e soprattutto al termine, appena fuori dal teatro, si potrĂ bere qualcosa mentre girano i dischi del dj set a cura di Handmade Festival. Any Other è il progetto artistico di Adele Altro, polistrumentista e produttrice, giĂ attiva da anni nella scena musicale italiana e internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Teatro sociale di Gualtieri. Doppio concerto live e dj set

In questa notizia si parla di: concerto - teatro - sociale - gualtieri

Tre secoli in concerto al Teatro Verdi - Tre secoli in concerto al Teatro Verdi: un viaggio nel tempo attraverso le melodie di Mendelssohn, Weill e la contemporaneitĂ di Cristian.

GULP! Un teatro da ragazzi torna a Gualtieri dal 24 al 31 maggio! https://regioneer.it/va016o4w Un cane acrobata, dita che diventano attori, marionette di carta e storie potenti per tutte le etĂ : la rassegna primaverile del Teatro Sociale di Gualtieri parte con tre Partecipa alla discussione

! Due mani, un paio d’occhi di legno e subito si accende la fantasia! Lejo presenta per la prima volta a Gualtieri il suo teatro di figura dallo stile ironico e personalissimo. Un microcosmo buffo e incredibilmente espressivo nel quale i personag Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Teatro sociale di Gualtieri. Doppio concerto live e dj set; Doppio live set a Gualtieri: James Jonathan Clancy e Any Other in concerto; Direction Under 30 2024 – Il reportage dal Teatro Sociale di Gualtieri.

Al Teatro Sociale di Gualtieri si prepara il grande concerto in memoria di Ezio Bosso a Bologna - Reggio Emilia, 17 maggio 2025 – Giornata di grandi prove e preparativi, al teatro Sociale di Gualtieri, in vista del concerto speciale dedicato a Ezio Bosso, nel quinto anniversario della sua sc ...

L’impianto idrovoro diventa teatro per i ritmi poetici dei Las Lloronas - Il concerto è in programma dalle 21,30 di stasera, ma già dalle 18,30 alle 19,30 sono previste visite guidate all’idrovora e alla Botte Benvoglio, realizzata nel Cinquecento, che permette la gestione ...