Tchoukball il Rovello Sgavisc si laurea campione d' Italia al Palasport

Al Palasport di Ferrara, l'emozione ha raggiunto il suo apice: il Rovello Sgavisc si aggiudica il titolo di campione d'Italia, coronando una stagione ricca di passione e determinazione. La finale del torneo nazionale di tchoukball è stata un autentico spettacolo, culminata con un combattuto successo sul filo di lana. Un trionfo che suggella il talento e la tenacia di questa squadra straordinaria, lasciando il pubblico senza fiato fino all’ultima giocata.

