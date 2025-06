Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati in segreto? Cosa è successo per far impazzire il gossip del mondo

Il mondo del gossip è in fermento: Taylor Swift e Travis Kelce avrebbero coronato il loro amore con un matrimonio segreto, alimentando voci e fantasie tra fan e media. Una semplice foto pubblicata da una wedding planner ha scatenato un’onda di speculazioni senza precedenti, lasciando tutti a chiedersi se la storia d’amore più chiacchierata del momento sia diventata ufficiale. La coppia più idolatrata del momento continua a vivere una relazione da favola, ma ora alcuni occhi ...

Taylor Swift e Travis Kelce sono al centro di una nuova ondata di gossip dopo che una wedding planner ha pubblicato su Instagram un video in cui si intravede una busta con la scritta “Taylor and Travis Kelce”. L’immagine ha fatto il giro del web, scatenando ipotesi su un possibile matrimonio segreto tra la popstar e il campione NFL. La coppia più seguita e idolatrata del momento continua a viversi una relazione da favola e, ora, alcuni occhi indiscreti ipotizzano che i due potrebbero aver deciso di convolare a nozze lontani dai riflettori. Ellie Nottoli – nota wedding planner americana – mostra dettagli di un elegante allestimento per nozze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it