Taylor Swift e Travis Kelce | nozze segrete svelate per errore?

Taylor Swift e Travis Kelce sono al centro di una nuova ondata di gossip dopo che una wedding planner ha pubblicato su Instagram un video in cui si intravede una busta con la scritta "Taylor and Travis Kelce". L'immagine ha fatto il giro del web, scatenando ipotesi su un possibile matrimonio segreto tra la popstar e il campione NFL. Ma le apparenze, si sa, possono ingannare. L'idea di un matrimonio non è nuova nel mondo Swift: già in passato un videoclip della cantante aveva fatto ipotizzare nozze segrete. Video virale: la wedding planner con la busta "Taylor and Travis Kelce". Nel breve video postato su Instagram, Ellie Nottoli – nota wedding planner americana – mostra dettagli di un elegante allestimento per nozze.