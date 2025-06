Taylor Swift e Travis Kelce | nozze segrete svelate per errore?

Una recente indiscrezione ha acceso il gossip: una wedding planner ha involontariamente svelato un presunto matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, scatenando rumors infiniti. La foto di una busta con i loro nomi ha fatto il giro del web, alimentando speculazioni su una nozze segreta. Tuttavia, come spesso accade, le apparenze possono ingannare. Il mondo rimane in attesa di conferme o smentite su questa intrigante novità che sta catturando l’attenzione di tutti.

Taylor Swift e Travis Kelce sono al centro di una nuova ondata di gossip dopo che una wedding planner ha pubblicato su Instagram un video in cui si intravede una busta con la scritta “Taylor and Travis Kelce”. L’immagine ha fatto il giro del web, scatenando ipotesi su un possibile matrimonio segreto tra la popstar e il campione NFL. Ma le apparenze, si sa, possono ingannare. L’idea di un matrimonio non è nuova nel mondo Swift: giĂ in passato un videoclip della cantante aveva fatto ipotizzare nozze segrete. Video virale: la wedding planner con la busta “Taylor and Travis Kelce”. Nel breve video postato su Instagram, Ellie Nottoli – nota wedding planner americana – mostra dettagli di un elegante allestimento per nozze. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Taylor Swift e Travis Kelce: nozze segrete svelate per errore?

Taylor Swift e Travis Kelce sposati in segreto? Il dettaglio che fa impazzire i fan - un segreto matrimonio, un passo intimo che ha lasciato i fan senza parole. La loro love story continua a surpriscerci, e ora tutti chiedono: sarĂ davvero arrivato il grande giorno?

La superstar del pop Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce erano tra le celebritĂ accorsi all'Amerant Bank Arena per assistere a Gara 4 della finale di Stanley Cup #SportMediaset Vai su Facebook

| Taylor Swift e Travis Kelce ridendo questa sera alla finale di #StanleyCup Vai su X

