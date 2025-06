Tax the rich perché ha senso farlo e come arrivarci A Roma il confronto su tassazione della ricchezza e giustizia fiscale

Venerdì 13 giugno, Roma si trasformerà nel palcoscenico di un confronto cruciale sulla giustizia fiscale e la tassazione della ricchezza. In un momento storico in cui le disuguaglianze crescono, il dibattito su come e perché tassare i grandi patrimoni assume un peso fondamentale per rafforzare l’equità del sistema. Scopriamo insieme strumenti, sfide e prospettive che potrebbero cambiare il nostro rapporto con la ricchezza.

Che ruolo può giocare la tassazione della ricchezza nel rafforzare l'equità del sistema fiscale? Quali sono gli strumenti a disposizione e quali le lacune da colmare? A che punto è il dibattito a livello europeo e internazionale sulla necessità di tassare i grandi patrimoni? Sono le domande a cui proverà a rispondere venerdì prossimo, 13 giugno, il convegno "Tassazione della ricchezza: stato dell'arte, potenzialità e prospettive", che si terrà a Roma presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (Sala Foscolo, Piazza della Pilotta 4) dalle 14:30. Organizzato da Oxfam con il contributo della Banca d'Italia, l'evento riunisce accademici, esperti fiscali e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee.

