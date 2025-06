Taurasi in festa | tre giorni tra fede musica e divertimento

a momenti di spiritualità, musica coinvolgente e allegria, Taurasi si conferma meta imperdibile per chi desidera vivere un’esperienza autentica tra fede e divertimento. Un’occasione unica per scoprire le tradizioni locali e condividere emozioni indimenticabili in un’atmosfera genuina e calorosa.

Dal 13 al 15 giugno, il suggestivo borgo di Taurasi si anima per le celebrazioni in onore di San Marciano Vescovo e Sant’Antonio da Padova. Un evento molto atteso che unisce tradizione religiosa e intrattenimento, trasformando il paese in un vivace centro di devozione e festa popolare. Accanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Taurasi in festa: tre giorni tra fede, musica e divertimento

