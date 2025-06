Task force antiborseggio in azione a Roma arrestati un uomo e una donna | così depredavano i turisti

A Roma, la task force antiborseggio è scesa in campo con successo: un uomo e una donna, responsabili di aver depredato turisti ignari nei sotterranei della metropolitana, sono stati catturati. La città, solitamente affollata e viva, si rafforza nella sua sicurezza grazie a interventi tempestivi e decisi, ribadendo il suo impegno nel proteggere visitatori e residenti. La lotta contro i borseggi continua, assicurando un’esperienza più sicura per tutti.

Due borseggiatori arrestati a Roma: un georgiano e una bosniaca fermati per furto ai danni di turisti in metropolitana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Task force antiborseggio in azione a Roma, arrestati un uomo e una donna: così depredavano i turisti

Furti in metropolitana a Roma, due borseggiatori arrestati dalla task force della Polizia - La loro abilità nel lavorare “sottotraccia” non è sfuggita all’occhio vigile dei poliziotti della task force antiborseggio ...