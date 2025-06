Tari si passa alla riscossione diretta Il Comune ha pronto il suo ufficio

Arrivano importanti novità per i cittadini di Calenzano: il Comune ha deciso di riprendere in mano la gestione della Tari, mantenendo l’attuale sistema e rafforzando il rapporto diretto con i residenti. La delibera della giunta comunale conferma l’intenzione di non adottare la tariffa corrispettiva, puntando invece a un sistema più stabile e trasparente. Scopriamo insieme come questa scelta influenzerà la vita quotidiana dei calenzanesi.

Novità in arrivo per quanto riguarda la Tari e la sua riscossione a Calenzano. Con una delibera specifica la giunta comunale ha infatti espresso la volontà di non passare alla tariffa corrispettiva dei rifiuti manifestando invece l’intenzione dell’Amministrazione calenzanese di mantenere l’attuale sistema tributario e, allo stesso tempo, di riportare all’interno del Comune la gestione operativa della Tari, adesso affidata ad Alia Multiutility. Stessa scelta, fra l’altro, nel 2018 dal confinante Comune di Sesto. Proprio per queste attività e pratiche che torneranno in carico alla parte pubblica, sarà creato un apposito ufficio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari, si passa alla riscossione diretta. Il Comune ha pronto il suo ufficio

