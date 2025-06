Taremi | Inter ho un contratto! Se me lo permettete resto

Mehdi Taremi, protagonista indiscusso dell’Inter e simbolo del calcio iraniano, si è soffermato sulle sue intenzioni future e sul suo legame con i tifosi nerazzurri. Con entusiasmo e determinazione, il bomber ha sottolineato il suo desiderio di restare in maglia interista, alimentando la speranza di una lunga avventura in Italia. La sua dedizione e il suo spirito di squadra continuano a ispirare, lasciando aperto un futuro ricco di possibilità.

Intervistato da IRNA, Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter, è intervenuto per parlare anche del suo futuro, sempre con la maglia dei nerazzurri. FUTURO – Mehdi Taremi, attaccante dell’Inter e trascinatore dell’Iran, a margine della vittoria di ieri, ha voluto parlare prima ai tifosi iraniani e poi dedicare un messaggio anche ai tifosi dell’Inter: «Oggi buono risultato, spero che ai tifosi sia piaciuto il modo in cui l’Iran ha giocato. Dedichiamo questa vittoria al nostro Paese, a tutto il popoli. Inter? Ho un contratto con loro e, se voi giornalisti me lo permettete, resterò con questa squadra». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi: «Inter, ho un contratto! Se me lo permettete, resto»

