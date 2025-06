Taremi Inter cambia il futuro dell’attaccante | scelta a sorpresa ecco lo scenario

Il destino di Medhi Taremi potrebbe riservare sorprese sorprendenti: l’attaccante iraniano, passato in sordina dopo una stagione difficile, è ora al centro di un’incerta strategia di mercato dell’Inter. Con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, il club si prepara a fare scelte decisive per il futuro dell’attacco. Ma quali saranno le mosse? La risposta potrebbe cambiare radicalmente il volto della squadra e il suo cammino verso il successo.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante iraiano in vista del calciomercato estivo dopo la prima deludente stagione. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulle mosse di calciomercato Inter dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Grande attenzione in particolare sul reparto d’attacco con il futuro di Medhi Taremi in seguito ad una prima stagione deludente in nerazzurro. TAREMI INTER – «Il quarto attaccante in rosa sarà Taremi. L’iraniano ha deluso, ma senza un’offerta congrua per il suo cartellino, che però difficilmente arriverà visti i 3 milioni netti più bonus percepiti dall’ex Porto, resterà a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com