Tare non si ferma | l’agente di Dragusin e Traore a Casa Milan | CMIT

Il mercato del Milan resta acceso e infuocato, con Tare, l’agente di Dragusin e Traore, protagonista a Casa Milan. Dopo quasi tre ore di incontri tra la dirigenza rossonera e il procuratore, le novità sono all’orizzonte: le trattative si intensificano e ogni dettaglio viene seguito con attenzione. La quiete non è ancora arrivata: cosa riserverà il futuro per i giocatori coinvolti? Scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti.

Le ultime su quanto sta accadendo nella sede del club di via Aldo Rossi: il punto della situazione dopo il summit con il procuratore E' durato quasi tre ore il summit a Casa Milan tra Gabriele Giuffrida e la dirigenza rossonero. Un summit davvero lungo, in cui ovviamente si è parlato dei tanti assistiti del noto agente. Tare non si ferma: l'agente di Dragusin e Traore a Casa Milan CM.IT (LaPresse) – Calciomercato.it Di certo si è discusso del futuro di Gabriele Minotti, che ha chiuso la stagione con la maglia del Milan Futuro, ma come è noto tra gli assistiti di Giuffrida ci sono anche Hamed Junior Traoré e Radu Dragusin.

Tare ha incontrato a Casa Milan Florent Ghisolfi, dirigente della Roma e Giuseppe Riso, agente di diversi calciatori di Serie A. Un colloquio che, con molta probabilità, potrebbe coincidere con l’operazione Saelemaekers-Abraham, di cui Riso ha fatto da interm Partecipa alla discussione

Ieri, gli agenti di Mateo Retegui, ma anche di Marco Pellegrino (in procinto di passare al Boca Junior), erano a Casa Milan e hanno parlato con Igli Tare Senza Jovic e Abraham, il Milan cerca un attaccante che si giochi il posto con Santi Gimenez. [@anton Partecipa alla discussione

