Taranto dà il benvenuto a Luca Lorusso nuovo innesto per la stagione 2025 26

Tarantoni e appassionati di calcio, preparatevi a dare il benvenuto a Luca Lorusso, talento cresciuto nel vivaio biancorosso di Molfetta e ora pronto a lasciare il segno in questa stagione 2025-26. Nato e formato nel cuore della Puglia, Lorusso incarna lo spirito del nostro territorio, portando con sé entusiasmo, dedizione e tanta voglia di stupire. La sua energia sarà la nostra grande forza: il suo viaggio con Taranto sta per cominciare!

Tarantini Time Quotidiano Nato e cresciuto nel vivaio biancorosso di Molfetta, Lorusso è un autentico prodotto del territorio pugliese. Sin dai primi passi nelle giovanili ha mostrato grande potenziale, esordendo in Serie C poco più che diciassettenne e contribuendo da protagonista alla promozione nella stagione 2019-20. Da lì, tre solidi campionati di Serie B, due playoff da protagonista, e una stagione di grande crescita nel CUS Bari. Dotato di un eccellente colpo in attacco e di una straordinaria elevazione, Luca è un atleta in costante ascesa: negli ultimi anni si è letteralmente affermato come uno dei talenti più promettenti del volley pugliese. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto dà il benvenuto a Luca Lorusso, nuovo innesto per la stagione 2025/26

