Tappa a Laceno per Irpinia Express

Lago Laceno, un vero gioiello immerso nella natura incontaminata. Domenica 15 giugno, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile con l’Irpinia Express, che vi condurrà tra panorami mozzafiato e atmosfere di pura serenità. Non perdete questa occasione per riscoprire la bellezza autentica dell’Irpinia, un’oasi di pace e divertimento pronta ad accogliervi in un abbraccio di natura e relax.

Domenica 15 giugno, l’Irpinia Express porterà viaggiatori e amanti della natura nel cuore verde dell’Irpinia, facendo tappa nell’incantevole scenario del Lago Laceno, a Bagnoli Irpino. Un’oasi di tranquillità e svago, ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta tra montagne, boschi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Tappa a Laceno per Irpinia Express

Baiano, nuova tappa per il progetto S.E.n.T.I.e.R.I. d’Irpinia - Venerdì 30 maggio 2025, Baiano accoglierà una tappa fondamentale del progetto "S.E.n.T.I.e.R.I. d’Irpinia – Passi e Spassi per una nuova Comunità Educante".

Dopo il successo del di maggio, presentiamo le tappe del mese di giugno. Cinque domeniche imperdibili verso l'irpinia d'Oriente Vi aspettiamo a bordo. Partecipa alla discussione

