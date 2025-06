taormina sul primo red carpet pieno di star anche james franco con fidanzata

Taormina si accende di magia e glamour con il primo red carpet dell’edizione 71 del Taormina Film Festival, attirando star internazionali come James Franco e Michael Douglas. La piazzetta si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di emozioni, tra selfie, autografi e sguardi rapiti di residenti e turisti. L’atmosfera è carica di entusiasmo e aspettative, promettendo una settimana ricca di eventi indimenticabili. La manifestazione si apre con uno spettacolo da sogno, pronto a conquistare tutti.

(askanews) – Folla nella piazzetta di Taormina per il primo red carpet che ha ufficialmente aperto il Taormina Film Festival, edizione 71. Residenti e tanti turisti hanno atteso a lungo le star della prima serata che si sono concesse a foto, selfie e autografi. Uno su tutti Michael Douglas, che poi ha ricevuto il Taormina Excellence Achievement Award al Teatro Antico. «I feel fantastic» ha risposto a chi gli chiedeva come si sentisse in questo momento al festival in Sicilia. Molto richiesti per selfie e autografi anche Norman Reedus, il Daryl Dixton di The Walking Dead, arrivato a presentare Ballerina, il film d'apertura, insieme al regista Len Wiseman e James Franco, che ha sfilato con la fidanzata Izabel Pakzad.