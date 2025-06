Taormina Da' Vine Joy Randolph | basta donne nei film come in anni ' 50

A Taormina, Da'Vine Joy Randolph denuncia con coraggio la mancanza di evoluzione nei ruoli femminili sul grande schermo, ancora troppo ancorati agli stereotipi degli anni '50 e '60. La sua voce si leva come un invito a rompere gli schemi e a valorizzare le donne che lavorano nel cinema, portando una ventata di modernit√† e innovazione. √ą ora di scrivere un nuovo capitolo, dove le protagoniste siano davvero libere di interpretare se stesse.

Taormina, 11 giu. (askanews) - "Siamo stanche di vedere film e ruoli di donne rappresentate come se fossero ancora gli anni 50 e 60" √® ora di "trovare il tempo di fare qualcosa di nuovo". Lo ha detto l'attrice americana Da'Vine Joy Randolph, presidente di giuria al Taormina film festival che quest'anno ha investito grande attenzione a dare il risalto che meritano le donne che lavorano nel cinema. L'attrice, Premio Oscar come non protagonista "The Holdovers - Lezioni di vita", che ha parlato della sua gioia per questa sua prima visita in Sicilia, ha partecipato al panel "Le Donne, non le Dive - Identit√† femminili tra forza e verit√†" e ha spiegato quali sono gli strumenti per combattere pregiudizi e disparit√† di genere che ancora ostacolano il lavoro e la vita delle donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Taormina, Da'Vine Joy Randolph: basta donne nei film come in anni '50

In questa notizia si parla di: donne - taormina - film - vine

Tiziana Rocca: questo Taormina Film Festival è dedicato alle donne - Nel cuore di Taormina, il festival dedicato alle donne si distingue per il suo spirito autentico e la volontà di valorizzare il talento femminile.

Se ne parla anche su altri siti

Taormina, Da'Vine Joy Randolph: basta donne nei film come in anni '50; Taormina Film Festival: mercoled√¨ 11 giugno, il panel ‚ÄúLe Donne, non le Dive-Identit√† femminili tra forza e verit√†‚ÄĚ; Taormina Film Festival 2025: il cuore del cinema batte al femminile.

Taormina, Da'Vine Joy Randolph: basta donne nei film come in anni '50 - "Siamo stanche di vedere film e ruoli di donne rappresentate come se fossero ancora gli anni 50 e 60" è ora di "trovare il tempo di fare qualcosa di nuovo".