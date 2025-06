Taormina Catherine Deneuve | non sono una diva non c’è solo cinema

Catherine Deneuve, iconica stella del cinema francese, svela un lato inaspettato al Taormina Film Festival: lontana dall’immagine di diva, l’attrice preferisce parlare di famiglia e autenticità. Durante la serata in cui riceverà il Premio alla carriera, ha sfatato miti e pregiudizi, ricordandoci che dietro il personaggio pubblico si celano valori profondi e semplici. La sua umiltà e passione ci invitano a riscoprire il vero volto del cinema e delle persone.

Roma, 11 giu. (askanews) – “Non sono una diva e non mi sono mai sentita tale”. Parola di Catherine Deneuve, ospite del 71esimo Taormina Film festival dove l’attrice francese riceverà il Premio alla carriera in una serata evento al Teatro Antico. “Non ho mai amato la parola diva – ha affermato – è come se fosse un sinonimo di capricciosa, egoista e non lo trovo giusto. Non c’è solo il cinema, io ad esempio ho un grande famiglia, ho avuto figli da giovane e non sono mai stata sola, ho sempre avuto tante persone intorno, amici. “, ha raccontato. Lo spunto è arrivato dal suo ultimo film che è venuta a presentare a Taormina, “Spirit World – La Festa delle Lanterne”, diretto da Eric Khoo, che uscirà nelle sale italiane dal 26 giugno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it