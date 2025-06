Taormina Catherine Deneuve | amo tutto dell’Italia tranne politica

Catherine Deneuve, icona senza tempo del cinema francese, si lasciata andare a un’amata dichiarazione sull’Italia, rivelando il suo profondo affetto per il nostro Paese e la passione per la sua lingua e cultura. Nonostante le sue parole siano intrise di affetto, emerge anche una nota di disillusione sulla politica. La star, ospite del Taormina Film Festival, ci ricorda quanto l’Italia possa essere un luogo di emozioni autentiche e di bellezza senza fine.

"Adoro l'Italia, ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano perché sono venuta molte volte, non grazie al padre di mia figlia (Marcello Mastroianni) che parlava benissimo francese.. Mi interessa la lingua, la gente, il Paese, mi piace tutto dell'Italia, a parte la politica, e ci vengo regolarmente". Così Catherine Deneuve, ospite del Taormina Film Festival, dove sarà protagonista di una serata di gala al Teatro Antico in cui riceverà il Premio alla carriera in questa 71esima edizione.

