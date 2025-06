Taormina Catherine Deneuve | amo tutto dell' Italia tranne la politica

Catherine Deneuve, icona del cinema internazionale, si è lasciata andare a parole appassionate sull’Italia durante il Taormina Film Festival. Amante del Paese, della sua cultura e della sua lingua, ha confessato di visitare spesso l’Italia, tranne che per la politica. Una dichiarazione sincera che sottolinea quanto il fascino di questo Paese vada oltre le sfide politiche, catturando i cuori di artisti e visitatori. La sua presenza al festival è un omaggio alla bellezza italiana.

Taormina, 11 giu. (askanews) - "Adoro l'Italia, ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano perché sono venuta molte volte, non grazie al padre di mia figlia (Marcello Mastroianni) che parlava benissimo francese.. Mi interessa la lingua, la gente, il Paese, mi piace tutto dell'Italia, a parte la politica, e ci vengo regolarmente". Così Catherine Deneuve, ospite del Taormina Film Festival, dove sarà protagonista di una serata di gala al Teatro Antico in cui riceverà il Premio alla carriera in questa 71esima edizione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Taormina, Catherine Deneuve: amo tutto dell'Italia tranne la politica

In questa notizia si parla di: taormina - italia - catherine - deneuve

Note in Radio 2025, in diretta su canale Italia tre piccoli cantanti dell’Accademia Live Sound di Taormina - In diretta su Canale Italia, i piccoli talenti dell’Accademia Live Sound di Taormina hanno emozionato nella finalissima di Note in Radio 2025.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Taormina, Catherine Deneuve: amo tutto dell’Italia tranne politica; Taormina, Catherine Deneuve: amo tutto dell'Italia tranne la politica; Taormina, Catherine Deneuve: amo tutto dell'Italia tranne la politica.

Taormina, Catherine Deneuve: amo tutto dell'Italia tranne la politica - "Adoro l'Italia, ho avuto la fortuna di apprendere l'italiano perché sono venuta molte volte, non grazie al padre di mia figlia (Marcello Mastroianni) che parlava beniss ...