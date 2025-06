tancredi e nashley insieme nel singolo boiler room what is love

Preparati a lasciarti coinvolgere dall’energia travolgente di "Boiler Room (What Is Love)", il nuovo singolo di Tancredi in collaborazione con Nashley. Disponibile da venerdì 13 giugno su tutte le piattaforme digitali, il brano si distingue per la sua carica emotiva e il videoclip mozzafiato diretto da Argante Baschiera. Un’ulteriore prova dell’abilità di Tancredi nel reinventarsi, questo pezzo promette di conquistare il pubblico e di diventare il tormentone dell’estate.

Boiler Room (What Is Love) è il nuovo singolo di Tancredi in collaborazione con Nashley. Boiler Room (What Is Love) è il nuovo singolo di Tancredi in collaborazione con Nashley, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 13 giugno per Pulp Music Warner Music Italy. Tancredi torna con un nuovo brano? accompagnato dal videoclip diretto da Argante Baschiera, art director della parte visiva? capace di unire l’energia della musica elettronica alla sua attitudine pop estremamente naturale. P rodotta dallo stesso Tancredi insieme a Giordano Colombo, la canzone si fonda su un suono caleidoscopico e coinvolgente, costruito su un ritmo serrato e su un sample iconico: quello di What Is Love di Haddaway, rivisitato in una chiave club?oriented. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu