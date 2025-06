Tamponamento tra due camion in A1 a Fidenza | muore camionista incastrato nell' abitacolo

Un drammatico incidente si è consumato sulla A1, tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda, con un bilancio tragico: un camionista ha perso la vita, rimasto incastrato nell'abitacolo. La violentissima collisione ha causato disagi e preoccupazione tra gli automobilisti. Le autorità sono subito intervenute per gestire la situazione e ricostruire le cause di questo drammatico evento, che ricorderemo come un monito sulla sicurezza stradale.

Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo l'autostrada A1 tra Fidenza e Fiorenzuola d'Arda, poco dopo le ore 11 di mercoledì 11 giugno, all'altezza del chilometro 91 in direzione Milano. Si è trattato di un violento tamponamento tra due camion.

