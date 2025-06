Tamara Ianni racconta a Belve l' impero degli Spada | Mi hanno messo una pistola in bocca Hanno chiesto di prostituirmi

Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, svela a "Belve Crime" la sua drammatica battaglia contro il clan Spada. Con coraggio, ha raccontato come minacce e violenze abbiano minato la sua vita, portandola a testimoniare per smantellare un’organizzazione criminale radicata da anni. La sua storia non solo illumina le tenebre dell’illegalità , ma rappresenta anche un atto di resistenza e speranza. Continua a leggere per scoprire come il suo coraggio abbia cambiato il corso della giustizia.

Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, a "Belve crime", trasmissione televisiva condotta da Francesca Fagnani, ha raccontato la sua storia. Grazie anche alle sue deposizioni - nel gennaio del 2018 - ha dato un contributo per portare all'arresto di 32 componenti del clan Spada, che per anni a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Tamara Ianni racconta a Belve l'impero degli Spada: "Mi hanno messo una pistola in bocca. Hanno chiesto di prostituirmi"

In questa notizia si parla di: tamara - ianni - belve - spada

Belve Crime, Tamara Ianni contro gli Spada: “Quando hanno toccato mio figlio, ho alzato la testa…” - Nella prima puntata dello spin-off di Belve, Francesca Fagnani ci introduce alla straordinaria testimonianza di Tamara Ianni, collaboratrice di giustizia, che ha deciso di affrontare con coraggio le violenze del clan Spada.

“Un giorno mi hanno messo la pistola in bocca, pagavamo 500 euro a settimana, ma non gli bastavano più. Mi hanno chiesto di prostituirmi per loro” Tamara Ianni racconta a Belve l’episodio che l’ha convinta a denunciare il clan Spada Partecipa alla discussione

Tamara Ianni a #BelveCrime: “Denunciai gli Spada quando mi ordinarono di prostituirmi” Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Chi è Tamara Ianni: testimonianza chiave operazione Sub Urbe/ Così ha fatto crollare il clan Spada a Ostia; Tamara Ianni si racconta a Belve Crime: le violenze subite e la sua decisione di collaborare con la giustizia.; “Belve crime”, oltre a Bossetti ospiti di Fagnani anche Tamara Ianni e Eva Mikula.

Tamara Ianni a Belve: “Denunciai gli Spada quando mi ordinarono di prostituirmi” - Tamara Ianni racconta a Belve l'episodio che l'ha convinta a denunciare il clan Spada: "Un giorno mi hanno messo la pistola in bocca, pagavamo 500 ...

Chi è Tamara Ianni, la collaboratrice di giustizia che ha denunciato il clan Spada ospite di Belve crime - Da affiliata al clan di Baficchi ad Ostia a collaboratrice di giustizia, la storia di Tamara Ianni viene ricordata nella prima puntata di Belve Crime con ...