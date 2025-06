Tajani sugli italiani a Guantanamo | Nessun pericolo domani parlerò con Rubio

Il vicepremier Tajani rassicura gli italiani a Guantanamo: nessun pericolo di trasferimenti nel carcere di Guantanamo per chi si trova negli Stati Uniti irregolarmente. Durante un’intervista con Rubio, Tajani ha chiarito che le informazioni attuali indicano che il centro statunitense sarà usato solo per clandestini provenienti da Paesi che rifiutano i rimpatri. Una buona notizia per tutti, ma è importante monitorare gli sviluppi.

I cittadini italiani presenti irregolarmente negli Stati Uniti non rischiano di essere trasferiti nel carcere di Guantanamo. A chiarirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Le prime informazioni che arrivano dal Dipartimento per la Sicurezza nazionale indicano che Guantanamo potrebbe essere utilizzata per i clandestini provenienti da Paesi che non accettano i rimpatri", ha spiegato Tajani. Un’eventualitĂ che, secondo il ministro, non riguarda l’Italia. "Il nostro governo aveva giĂ comunicato all’amministrazione americana, tempo fa, la piena disponibilitĂ a riaccogliere i cittadini italiani irregolari, garantendo il rispetto dei loro diritti individuali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tajani sugli italiani a Guantanamo: "Nessun pericolo, domani parlerò con Rubio"

In questa notizia si parla di: tajani - guantanamo - italiani - sugli

Italiani irregolari negli Usa verso Guantanamo? Tajani rassicura: cosa succede davvero - In un scenario inquietante, l’amministrazione Trump si prepara a trasferire migliaia di migranti irregolari negli Stati Uniti alla base di Guantanamo, tra cui europei, italiani inclusi.

Italiani a Guantanamo? Tajani: “Non ci andranno. Rimpatrieremo gli irregolari” Partecipa alla discussione

Dopo il fallimento del referendum dell’8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: “Mi pare che i referendum ab Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Tajani: 'Pronti a rimpatriare gli italiani, Guantanamo non serve'; Italiani a Guantanamo, Tajani: «Verranno rimpatriati»; Italiani a Guantanamo? Tajani: “Non ci andranno. Rimpatrieremo gli irregolari”.

Proteste in Usa contro raid anti migranti, Tajani: gli italiani non verranno mandati a Guantanamo - (askanews) – Gli italiani irregolari negli Stati uniti non dovrebbero essere portati a Guantanamo.

Usa, Trump verso invio 9mila migranti a Guantanamo. Tajani: “Pronti a rimpatrio italiani” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Usa, Trump verso invio 9mila migranti a Guantanamo.