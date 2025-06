Tajani | Priorità al taglio del' Irpef Il vicepremier dal fine vita al terzo mandato

Antonio Tajani mette le cose in chiaro: il taglio dell'Irpef è la priorità strategica del governo, più importante di ogni altra misura. Per lui, ridurre le tasse sul ceto medio non è solo un’azione fiscale, ma un messaggio di fiducia e di rinascita sociale. Mentre Salvini propone la pace fiscale, Tajani ribadisce che prima di tutto bisogna abbassare le aliquote, perché questa è la strada per una crescita duratura e condivisa.

«La priorità è l'abbassamento dell'aliquota Irpef perché è una scelta strategica e non una tantum. Non sono contrario alla rottamazione, ma prima bisogna assolutamente fare il taglio dell'Irpef perché è un messaggio chiaro al ceto medio. Faremo una battaglia su questo». Il vicepremier Antonio Tajani indica la priorità del governo in questo momento e replica anche all'alleato Matteo Salvini che, nel frattempo, ha proposto la pace fiscale. Ministro partiamo dal referendum. C'era, fra i cinque quesiti, almeno uno che le piaceva? «No. Infatti abbiamo detto che non bisognava andare a votare, proprio perché erano lontani dal sentimento degli italiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: "Priorità al taglio del'Irpef". Il vicepremier dal fine vita al terzo mandato

ROMA (ITALPRESS) – "Il taglio delle tasse è da sempre una priorità di Forza Italia come lo è la tutela del ceto medio che rappresenta la colonna vertebrale del nostro Paese". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ri

