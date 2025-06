Tajani | Nessun italiano irregolare negli Usa andrà a Guantanamo li riaccoglieremo qui

Il ministro Tajani rassicura: nessun italiano irregolare negli USA e, in caso di necessità, saranno riaccolti qui in Italia. In un contesto internazionale complesso, l’Italia si conferma pronta a tutelare i propri cittadini, mantenendo un dialogo aperto con gli Stati Uniti e i partner europei. La nostra priorità rimane sempre la sicurezza e il rispetto dei diritti umani. Domani avremo un incontro decisivo per definire le strategie future.

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 "Guantanamo? Abbiamo contatti con i responsabili della sicurezza interna, eventualmente la situazione riguarderebbe solo cittadini di Paesi non disponibili a riaccogliere i loro connazionali irregolari negli Stati Uniti. L'Italia aveva risposto agli Stati Uniti tempi fa dicendo che saremmo disponibili ad accogliere cittadini irregolari nel rispetto dei diritti e delle regole consolari. Domani avrò una telefonata con Rubio per parlare della situazione in Medio Oriente e in Ucraina e affronteremo anche questo tema. Noi siamo pronti a riprendere eventuali italiani lì quindi non vedo rischi" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell'Assemblea di Confcommercio a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani: "Nessun italiano irregolare negli Usa andrà a Guantanamo, li riaccoglieremo qui"

