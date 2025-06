Tajani | italiani a Guantanamo?Difficile

Il ministro degli Esteri Tajani affronta la complessa situazione di Guantanamo, chiarendo che al momento non ci sono comunicazioni ufficiali ma solo articoli di giornale. Con 9.000 europei, tra cui italiani, potenzialmente coinvolti come irregolari, la questione si fa delicata. Tajani sottolinea la disponibilità dell’Italia a collaborare e risolvere il problema, mettendo in sicurezza i nostri cittadini e tutelando gli interessi nazionali. L’Italia è pronta a...

12.38 "Su Guantanamo non c'è nessuna comunicazione, c'è solo un articolo di giornale. Abbiamo contatti con la sicurezza interna Usa". Così il ministro degli Esteri dopo la notizia che 9.000 europei -tra cui anche italiani- potrebbero finire nella base a Cuba come irregolari. Tajani precisa: "Eventualmente la questione riguarderebbe solo cittadini di Paesi non disposti a riaccogliere i connazionali irregolari in Usa. Noi siamo pronti a riprenderli". Poi annuncia una telelefonata, domani, con l' omologo Rubio, per chiarimenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

