Tajani | Gli italiani irregolari in Usa non andranno a Guantanamo noi siamo pronti ad accoglierli – Video

In un contesto internazionale complesso e delicato, Tajani rassicura gli italiani negli Stati Uniti: nessun rischio di Guantanamo, ma un impegno concreto ad accogliere i connazionali irregolari nel rispetto dei diritti umani. Mentre le voci si rincorrono, la nostra nazione si dimostra pronta a garantire assistenza e solidarietĂ . Ecco cosa emerge dalla recente dichiarazione e dal nostro impegno diplomatico, che sottolinea l'importanza di affrontare con responsabilitĂ e umanitĂ le sfide dell'immigrazione.

“Non c’è nessuna comunicazione ufficiale ma solo un articolo di giornale. Abbiamo contatti con i responsabili che sono quelli della sicurezza interna ed eventualmente riguarderebbe solo cittadini di Paesi non disponibili ad accogliere i loro connazionali irregolari negli Usa. L’Italia aveva risposto ad un questionario proveniente dagli Usa dicendo che noi siamo pronti ad accogliere i nostri concittadini irregolari con il rispetto dei diritti di queste persone e delle regole consolari. Domani ho una telefona con Rubio per la situazione in Ucraina e Medio Oriente, affronterò anche questo tema quindi non vedo pericoli per gli italiani”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tajani: “Gli italiani irregolari in Usa non andranno a Guantanamo, noi siamo pronti ad accoglierli” – Video

"I migranti irregolari italiani che si trovano negli Usa non dovrebbero essere portati nel carcere di Guantanamo perchè l'Italia ha già comunicato all'amministrazione che è pronta a "riprenderli": lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. #ANSA Partecipa alla discussione

