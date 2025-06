Tajani | Fisco? Taglio dell' Irpef per noi è la priorità faremo battaglia politica su questo

Il leader Tajani rilancia l'importanza di un taglio strutturale delle tasse, puntando sulla riduzione dell'Irpef dal 35% al 33% e l'ampliamento della base imponibile fino a 60 mila euro. Una mossa strategica che mira a stimolare consumi, produzione e rafforzare le casse dello Stato a lungo termine. Con questa proposta, la priorità è chiara: una riforma stabile e sostenibile per il benessere del ceto medio e dell'intero Paese.

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2025 "Noi siamo favorevoli a tagliare le tasse agli italiani a cominciare dalla riduzione dell'Irpef dal 35% al 33% allargando la base imponibile fino a 60 mila euro. Questa è una misura strutturale migliore di misure occasionali e quindi produrrà più consumi e produzione industriali e quindi più soldi nelle casse dello Stato. Non sono contrario alla rottamazione ma è un una tantum. Per noi il ceto medio è una priorità e faremo una battaglia politica affinché possa essere questo un elemento caratterizzante. Chiediamo inoltre il rinvio della Sugar Tax almeno fino ala fine di questo anno per poi rinnovarla di altri sei mesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it