Tajani e i migranti italiani deportati a Guantanamo | Pronti a rimpatriarli

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, si schiera con fermezza contro le deportazioni di migranti italiani a Guantanamo, sottolineando che il carcere statunitense non dovrebbe essere utilizzato per i cittadini italiani irregolari. In un’intervista a RTL, ha espresso preoccupazione e ribadito la volontà del governo di promuovere il rimpatrio dei nostri connazionali, evitando soluzioni dure e discutibili come quella di Guantanamo. La questione rimane delicata e al centro del dibattito politico nazionale e internazionale.

«I migranti irregolari italiani che si trovano negli Usa non dovrebbero essere portati nel carcere di Guantanamo». A lanciare l’appello è il vicepremier Antonio Tajani. Intervistato da Rtl, il titolare della Farnesina ha precisato la posizione del governo sul tema. «Le prime informazioni che vengono dal dipartimento per la Sicurezza nazionale ci dicono che Guantanamo verrebbe utilizzata per i clandestini di Stati che non accettano i rimpatri», ha spiegato Tajani. Ma l’Italia «ha giĂ detto all’amministrazione americana tempo fa che era disposta a riprendere gli irregolari nel pieno rispetto dei loro diritti individuali». 🔗 Leggi su Open.online

