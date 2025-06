Tajani contro il terzo mandato | Anche Hitler fu eletto non basta la volontà popolare

Il ragionamento di Tajani mette in discussione la semplice legittimità della volontà popolare come motivo per sostenere o opporsi a un terzo mandato. La sua posizione mira a sottolineare l'importanza di limiti temporali per evitare concentrazioni di potere e garantire una democrazia sana, ricordando che anche leader storici con elezioni vinte non sono stati esempio di buona governance. Un dibattito cruciale per il futuro della nostra democrazia.

«Sono sempre disponibile a discutere su qualsiasi argomento, però ritengo che due mandati siano sufficienti perchè non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Mussolini aveva vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni. Non è questo il ragionamento». Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a Rtl 102.5. «Il ragionamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tajani contro il terzo mandato: “Anche Hitler fu eletto, non basta la volontà popolare”

