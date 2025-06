Tajani contro i mandati illimitati | Anche Mussolini e Hitler vinsero le elezioni

Il ragionamento è chiaro: limitare i mandati è una garanzia contro l’incrostazione del potere e il rischio di deriva autoritaria. Tajani mette in guardia dalle insidie di troppe cariche, ricordando che anche dittatori come Mussolini e Hitler avevano vinto le elezioni. È un invito a riflettere sulla vera forza della democrazia, che si nutre di limiti e responsabilità, non di continuità di potere.

AGI - "Sono sempre disponibile a discutere su qualsiasi argomento, però ritengo che due mandati siano sufficienti perché non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Mussolini aveva vinto le elezioni, anche Hitler aveva vinto le elezioni. Non è questo il ragionamento". Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a Rtl 102.5. Troppe cariche rischiano l'autoritarismo. "Il ragionamento è che un presidente di Regione nel suo territorio ha più poteri di quanti ne abbia il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica sul territorio nazionale.

