Tajani | Adam sta bene nonostante le ferite mai facile far uscire persone da Gaza

Adam sta bene, nonostante le ferite, in un contesto difficile e spesso drammatico. Il ministro degli Esteri Tajani ha rassicurato sulla salute del bambino palestinese, portato in Italia dopo aver perso la famiglia a Gaza. La sua storia testimonia la complessitĂ di far uscire persone da zone di conflitto come Gaza, un'operazione spesso tutt'altro che facile e che richiede coraggio e determinazione.

"Adam sta bene, compatibilmente con le ferite riportate", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando del bambino palestinese in italia con la madre Alaa Alnajjar, che nelle scorse settimane ha perso l'intera famiglia a Gaza. Il piccolo ha viaggiato su "un convoglio di ambulanze che l’ha portato fuori da Gaza" prima di salire sull’aereo dell’Aeronautica militare atterrato a Linate. Con lui, "un gruppo di un’altra ottantina di persone" evacuate su tre aerei: uno atterrato a Verona, un altro a Pratica di Mare, vicino a Roma. "È stata un’operazione non facile - ha spiegato Tajani - far uscire persone da Gaza richiede uno sforzo diplomatico intenso". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it Š Tgcom24.mediaset.it - Tajani: "Adam sta bene nonostante le ferite, mai facile far uscire persone da Gaza"

Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani” - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricevuto assicurazioni dal ministro israeliano sulla possibilità di far entrare gli aiuti italiani a Gaza, inclusi strumenti forniti tramite Food for Gaza.

In arrivo in Italia (all'aeroporto di Linate) il piccolo #Adam, unico sopravvissuto dei 10 figli della dottoressa Alaa al-Najaar, uccisi nei bombardamenti israeliani su #Gaza; sarĂ curato al Niguarda di Milano. Con lui, spiega Tajani, altri 17 pazienti, con 56 accom

Tajani: Adam sta bene nonostante le ferite, mai facile far uscire persone da Gaza; Guerra Israele Medio Oriente, Idf: sparati colpi avvertimento su sospetti a Gaza. LIVE; Adam e gli altri: in arrivo a Linate il volo umanitario con i bambini palestinesi feriti che saranno curati in Italia.

