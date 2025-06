Taglio del nastro alla nuova Casa della comunità all’ex Estense nuovi servizi per i cittadini

Un nuovo volto, dedicato al benessere e ai servizi della comunità modenese. Dopo secoli di storia come centro medico e ospedaliero, l’ex Estense si reinventa, offrendo spazi moderni e soluzioni innovative per i cittadini. È un capitolo di rinascita che unisce tradizione e futuro, rafforzando il legame tra passato e presente. La città di Modena si prepara a scoprire un luogo di fondamentale importanza rivisitato per le sfide di domani.

Il complesso ex Estense, uno spazio che per secoli è stato punto di riferimento dell’assistenza sanitaria ospedaliera a Modena, inaugurato in viale Vittorio Veneto nel 1758 per volontà del Duca Francesco III e poi Ospedale Estense fino agli anni Duemila, oggi torna ad aprire le sue porte con il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Taglio del nastro alla nuova Casa della comunità all’ex Estense, nuovi servizi per i cittadini

Ne parlano su altre fonti

Taglio del nastro alla nuova Casa della comunità all’ex Estense, nuovi servizi per i cittadini; Taglio del nastro a Idrokinetik; Taglio del nastro per gli “Sguardi” di Federica Raminelli.

Il taglio del nastro . Casa della comunità, ecco il primo passo : "Più vicini ai cittadini" - Un’inaugurazione parziale, quella di ieri mattina, dal momento che il resto del primo stralcio dei lavori di ...

Filiale della Cassa a Ferrara, simbolico taglio del nastro - Taglio del nastro della filiale della Cassa di Ravenna nel centro di Ferrara, è la prima nella città estense per il Gruppo bancario presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi.