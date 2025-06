Taglio al cuneo fiscale ma il fiscal drag colpisce i salari | operai e impiegati i più penalizzati Più gettito per lo Stato meno potere d’acquisto per i lavoratori

Nonostante le promesse di un taglio al cuneo fiscale, i salari di operai e impiegati continuano a subire gli effetti del fiscal drag, riducendo il loro potere d'acquisto. La legge di bilancio 2025 si presenta come un'occasione mancata per alleggerire realmente la pressione fiscale sui lavoratori, mentre lo Stato raccoglie di più. È fondamentale comprendere le implicazioni di questa disparità e le sue conseguenze sul benessere dei cittadini.

La legge di bilancio 2025 avrebbe dovuto alleggerire il peso delle tasse sui salari, ma secondo il Rapporto sulla politica di bilancio 2025 dell’Ufficio parlamentare di bilancio, la realtà è ben diversa. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

