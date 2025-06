Tabaccheria chiusa per 15 giorni | Ritrovo di pregiudicati

In un'azione decisa per garantire la sicurezza cittadina, il questore Claudio Mastromattei ha disposto la chiusura temporanea della tabaccheria Europa a Cesena, ritenuta un pericoloso ritrovo di pregiudicati. Questa misura, mirata a ripristinare l’ordine pubblico, sottolinea l’impegno delle autorità nel contrastare attività illegali e tutelare i cittadini. La speranza è che questa decisione porti a un rapido ritorno alla normalità e alla legalità .

Ancora una volta il questore Claudio Mastromattei ha usato il pugno duro nei confronti di un locale pubblico divenuto ritrovo di pregiudicati. Mastromattei infatti ha disposto la chiusura della tabaccheria Europa in Subborgo Federico Comandini 83 a Cesena per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato il provvedimento ai titolari della tabaccheria con la sospensione della licenza della tabaccheria per la durata di 15 giorni. Il provvedimento si è reso necessario – spiega la questura – poiché la tabaccheria nel tempo è diventata luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati, determinando una grave situazione di degrado e di pericolo in tutto il quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it