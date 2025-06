Sydney Sweeney ama mettersi alla prova come attrice | Se qualcosa mi spaventa la scelgo

Sydney Sweeney, l'attrice che ama mettersi alla prova, si racconta con passione e determinazione. Con una carriera in rapida ascesa e un passato ricco di sfide, si distingue per il suo coraggio nel affrontare ogni nuovo progetto. A soli 27 anni, la star di Euphoria rivela un desiderio incessante di scoprire e conquistare nuove frontiere artistiche. La sua crescita continua a ispirare e a sorprendere, dimostrando che...

La star di Euphoria ha raccontato di apprezzare particolarmente i vari cambiamenti che la vita di attrice le impone, passando da un progetto all'altro. Sydney Sweeney è stata intervistata da W Magazine, e ha parlato della rapida ascesa che l'ha vista protagonista nel corso degli ultimi anni. Oggi, a 27 anni, l'attrice ha confessato di desiderare sempre più sfide nuove nel futuro. La star è conosciuta principalmente per i ruoli in Euphoria, The White Lotus, Madame Web, Eden e Tutti tranne te al fianco di Glenn Powell. All'orizzonte parecchi progetti differenti. Sydney Sweeney e il lavoro dell'attrice e l'ansia da palcoscenico "In generale, se qualcosa mi spaventa, di solito è proprio quello che scelgo di fare, perché significa che mi sto mettendo alla prova". 🔗 Leggi su Movieplayer.it