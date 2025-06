Svincolo di Scopoli | I lavori di realizzazione partiranno entro il 2026

Gli innovativi lavori per lo Svincolo di Scopoli, fondamentali per migliorare la viabilità e potenziare il territorio, partiranno entro il 2026. L’annuncio del consigliere regionale Enrico Melasecche, che ha seguito con dedizione l’intero iter, segna un importante traguardo: dopo aver superato ostacoli burocratici e la bocciatura ministeriale, ora si apre la strada verso una nuova infrastruttura strategica per la comunità. Occorre però mantenere alta l’attenzione e supportare il progetto fino alla sua realizzazione definitiva.

I lavori per la realizzazione dello Svincolo di Scopoli partiranno entro il 2026. L’annuncio è del consigliere regionale Enrico Melasecche che, da assessore regionale alle Infrastrutture, ha seguito attentamente il dossier. "È stata superata la bocciatura da parte del ministero della Cultura, sono stati compiuti numerosi passi avanti superando complesse difficoltà tecnico burocratiche. Abbiamo oggi la certezza positiva dell’esito, occorre però accelerare le ultime fasi autorizzative per giungere con urgenza alla cantierizzazione a fine 2026". "Lo svincolo di Scopoli – spiega Melasecche – rappresenta uno di quei casi in cui la volontà della popolazione unita alla determinazione di alcuni eletti di buona volontà, riesce a capovolgere quello che sembrava una sentenza definitiva di assurda condanna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Svincolo di Scopoli: "I lavori di realizzazione partiranno entro il 2026"

