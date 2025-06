Svicolando taglia il traguardo dei 15mila appassionati

Svicolando conquista ancora una volta il cuore di Montecassiano, superando quota 15mila appassionati e registrando un record di 4mila biglietti venduti. La 19ª edizione si conferma un successo totale, unendo arte, musica e cultura in un festival che ha incantato tutti. Un evento che dimostra come la passione possa trasformare un comune in una vera e propria arena di emozioni e creatività . E questo solo l’inizio...

Un successo a tutto tondo. I dati della 19esima edizione di Svicolando hanno detto proprio questo. Montecassiano è stata presa di mira da oltre 15 mila appassionati, arrivati tra venerdì e domenica della passata settimana per assistere (alcuni) al festival dedicato all’arte in tutte le sue forme e (tutti) al dopo-festival, nei vari dj-set che erano in programma all’ex campo ‘Camillo Ferri’. Il dato record però sta nelle 4mila persone paganti all’interno del paese nella giornata di sabato, come mai era accaduto prima, considerando anche che per girare nel suggestivo borgo maceratese, tra artisti di strada, musicisti, attori, performer, serviva pagare un ticket d’ingresso di cinque euro sia il 6 sia 7 giugno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Svicolando taglia il traguardo dei 15mila appassionati

