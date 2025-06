Sventata la truffa del maresciallo | 20enne arrestato

L'occhio attento delle forze dell'ordine ha sventato la truffa del maresciallo, arrestando un giovane di appena 20 anni proveniente dalla Campania. La sua tentata frode ai danni di una coppia di anziani a Gatteo è stata neutralizzata grazie al pronto intervento dei carabinieri di Cesenatico e Savignano. Un esempio di come il coraggio e l’attenzione possa proteggere le nostre comunità da chi cerca di approfittarsi dei più vulnerabili.

E’ stato arrestato il truffatore che aveva raggirato una coppia di anziani a Gatteo. Sabato scorso i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Cesenatico e della Stazione di Savignano, hanno arrestato un 20enne campano, con l’accusa di tentata truffa. Nel corso dei controlli sul territorio, una pattuglia ha fermato il 20enne, nell’ambito di un’attività centrata proprio sui delinquenti seguiti per reati specifici. L’occhio esperto dei militari è stato attirato da un giovane che, dopo essersi guardato intorno e osservato in maniera nervosa il telefonino, era entrato in un condominio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sventata la truffa del maresciallo: 20enne arrestato

