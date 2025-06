Svelato il nuovo set di Bake Off Italia | come sarà la cucina del cooking show

Preparati a scoprire il dietro le quinte di Bake Off Italia - Dolci in forno! La nuova stagione si avvicina, e Brenda Lodigiani svela in modo simpatico e ironico il set che incanterà il pubblico. Sei curioso di conoscere ogni dettaglio e le sorprese che ci aspettano? Continua a leggere per entrare nel mondo dolce e creativo di questa amata gara culinaria, pronta a conquistare anche questa volta i nostri cuori.

Bake Off Italia - Dolci in forno tornerà il prossimo autunno su Real Time con una nuova stagione presentata da Brenda Lodigiani. Come sarà il set? A rivelarlo è stata la conduttrice con un video super ironico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Svelato il nuovo set di Bake Off Italia: come sarà la cucina del cooking show; Bake Off Italia cambia la conduzione con Brenda Lodigiani; Lo stipendio di Katia Follesa a Sanremo 2025: ecco quanto guadagna.