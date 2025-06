Supporto al Qi2 e accessori magnetici dovrebbero essere un’altra arma dei Pixel 10

I Google Pixel 10 si preparano a rivoluzionare l’esperienza di ricarica con il supporto al nuovo standard Qi2 e agli accessori magnetici Pixelsnap. Questa innovazione promette una maggiore comodità e versatilità, consolidando il ruolo dei Pixel come dispositivi all’avanguardia. Scopriamo insieme come queste novità potranno migliorare la tua quotidianità e rendere il caricamento sempre più intuitivo ed efficiente.

Nelle ultime ore è emerso che i Google Pixel 10 supporteranno lo standard Qi2 e la ricarica magnetica, con gli accessori dedicati Pixelsnap.

