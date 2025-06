Superman | prevendite impazzite il sito americano di Fandango va in crash

Incredibile caos online: le prevendite di Superman, il nuovo cinecomic di James Gunn, hanno fatto impazzire il mondo digitale, causando il crash del celebre sito americano Fandango. La richiesta record per i biglietti ha acceso l’entusiasmo estivo, anticipando un’uscita italiana prevista per il 9 luglio. L’affetto dei fan si fa sentire forte, ma questa scena dimostra quanto il ritorno dell’uomo d’acciaio sia atteso con trepidazione in tutto il mondo.

La stagione cinematografica estiva americana si infiamma in vista dell'uscita di Superman. L'apertura delle prevendite del film di James Gunn ha causato il blocco si siti web e app, mandando in crash il sito Fandango. Il crash del sito ha coinciso con la messa in vendita dei biglietti Prime Early Screening poche ore fa. Solo pochi fortunati sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per vedere il film l'8 luglio, tre giorni prima dell'uscita ufficiale americana fissata per l'11 luglio (l'uscita italiana di Superman è fissata, invece, al 9 luglio).

