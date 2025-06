Superman | nuovo trailer del film ad un mese dall’uscita al cinema

Il conto alla rovescia per il nuovo Superman è ufficialmente iniziato: a un mese dall’uscita al cinema, il trailer rivela dettagli ancora più coinvolgenti sui poteri dell’Uomo d’Acciaio e le trame di Lex Luthor. Con David Corenswet nei panni dell’eroe e la regia di James Gunn, l’attesa cresce tra fan di tutto il mondo. Preparatevi a vivere un’avventura epica che promette di ridefinire il mito di Superman. La sua rinascita cinematografica è alle porte!

È stato pubblicato il nuovo trailer del film Superman, che offre una panoramica più dettagliata dei poteri dell’Uomo d’Acciaio e dei piani di Lex Luthor nell’universo DC. Dopo anni di attesa per una nuova avventura cinematografica dell’ultimo figlio di Krypton, l’attesa è quasi finita, poiché il film Superman con David Corenswet e diretto da James Gunn, uscirà nelle sale tra esattamente un mese. Il film, che costituirà una solida base per il Capitolo 1 della DCU: “God and Monsters”, è uno dei film più attesi del 2025, soprattutto per il genere dei supereroi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it