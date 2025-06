Superman | Lex Luthor vuole eliminare Clark Kent e la sua famiglia nel trailer appena rilasciato

Superman affronta il suo avversario più spietato: Lex Luthor, deciso a eliminare Clark Kent e la sua famiglia in un conflitto epico. Con le prevendite aperte e un trailer mozzafiato appena rilasciato, l’estate del DCU si prepara a infiammarsi di azione e tensione. Tra nuove sequenze emozionanti e minacce incombenti, il destino dell’Uomo d’Acciaio è più incerto che mai: la battaglia finale sta per cominciare.

Con l'apertura delle prevendite, arriva un nuovo trailer del film Superman: Lex Luthor promette guerra all'Uomo d'Acciaio, mentre i poteri del supereroe brillano in azione. L'estate del DCU prende il volo con un nuovo, spettacolare trailer di Superman, rilasciato in concomitanza con l'apertura ufficiale delle prevendite. Il filmato inedito mostra nuove sequenze d'azione, rivelando una minaccia sempre più chiara: Lex Luthor è pronto a eliminare Superman e chiunque sia legato a lui. Come già successo per altri blockbuster attesi - tra cui I Fantastici Quattro: First Steps - la grande richiesta ha mandato in tilt diversi portali di ticketing, segnale che l'attesa per il nuovo inizio dell'universo DC è altissima. 🔗 Leggi su Movieplayer.it